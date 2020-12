Camorra a Roma, 28 arresti: tra loro anche il boss Michele Senese 

Sotto il comando di Senese, secondo gli inquirenti, operavano distinti gruppi dediti al traffico di sostanze stupefacenti. Le forze dell'ordine sono, però, riuscite a individuare gli assetti verticistici, i sodali e i pusher. In seno a uno di questi gruppi operava anche Fabrizio Piscitelli, noto capo ultrà della Lazio conosciuto come Diabolik, ucciso in un agguato a Roma il 7 agosto del 2019.

"Complimenti e grazie a carabinieri e forze dell'ordine - ha commentato il sindaco Virginia Raggi -. Con questa amministrazione noi abbiamo lanciato un messaggio molto chiaro: no alla criminalità, con noi il clima è cambiato e questa amministrazione ha deciso di opporsi".