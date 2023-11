Cade un albero a Roma (in zona Gianicolense): muore una 81enne | Un altro episodio all'Eur: donna ferita lieve

Una donna di 81 anni è morta sul colpo dopo esse stata colpita da un albero che è caduto a Roma.

E' accaduto in via di Donna Olimpia, in zona Gianicolense. Sul posto 118, vigili del fuoco, polizia e polizia locale. La donna era in compagnia del figlio, rimasto illeso, ma soccorso in stato di shock. A causa del forte vento un altro albero è caduto in zona Eur, ferendo in modo lieve una donna.