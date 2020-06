Buzzi: "Mafia capitale? Per me un evento mediatico"

"Sono stato condannato giustamente per quanto riguarda la corruzione, ma non mi meritavo 5 anni in alta sicurezza a Tolmezzo, praticamente in Austria". Parla così al Tg5, da uomo libero in attesa di un nuovo processo che dovrà ricalcolare la pena, Salvatore Buzzi, fondatore della cooperativa romana "29 Giugno" e tra gli imputati eccellenti del processo "Mafia Capitale". E proprio a proposito di Mafia Capitale commenta: "E' stato un evento mediatico giudiziario che ha consentito a qualcuno di vendere libri e a me di fare tanti anni di galera".