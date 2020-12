Blitz antidroga ai Castelli romani: 6 arresti, anche i fratelli Bianchi

Instagram

Blitz antidroga ai Castelli romani: 6 arrestati, tra cui anche i fratelli Bianchi, già in carcere per l'omicidio di Willy Duarte Montero, avvenuto a Colleferro il 6 settembre. Le indagini dei militari hanno accertato l'esistenza di un sodalizio dedito allo spaccio di stupefacenti nell'area di Velletri, Lariano, Artena e comuni limitrofi, con violenze e minacce per obbligare i clienti "insolventi" a pagare.