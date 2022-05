Bergamo, è morta la donna più anziana d'Italia: aveva 112 anni

Aveva compiuto 112 anni lo scorso 19 aprile ed era la donna più anziana del Paese, oltre che la bergamasca più longeva di sempre. Nativa di Oltre il Colle (Bergamo), casalinga per tutta la vita e tifosa dell'Atalanta, come ogni anno avrebbe voluto passare l'estate nella suo paese d'origine. Lascia quattro figli, Roberto, Maria (nella foto con lei), Luciana e Piero, di età compresa tra i 70 e gli 85 anni.

Ultimamente, a seguito di un piccolo incidente domestico, nonna Angela era costretta a non poter camminare e a muoversi con una sedia a rotelle. "Da alcune settimane, poi, si aiutava con un respiratore - ha raccontato a L'Eco di Bergamo il figlio Roberto -. Sabato sera si è addormentata e non si è più svegliata".

Per il suo 112esimo compleanno aveva ricevuto gli auguri anche del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. E in quell'occasione la donna più anziana d'Italia aveva rivelato il segreto della sua longevità. "Pasti leggeri - aveva detto - accompagnati da un bicchiere di vino. Niente fumo e stress. E, soprattutto, considerare ogni giorno della vita come un dono".

Angela Tiraboschi ha superato due guerre mondiali e le pandemie della Spagnola e del Covid.