Attacco hacker, Casellati: "A rischio diritti, azione Ue decisiva"

"A pochissime ore dalla scoperta dell'attacco informatico alla Regione Lazio, l'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale è una bella notizia". Lo scrive in una lettera al Corriere la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. "Avremo una risorsa strategica per fronteggiare minacce che attaccano il cuore delle nostre libertà e compromettono il buon funzionamento dei nostri servizi pubblici".