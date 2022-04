Assalto alla Cgil: eseguite altre cinque custodie cautelari | Arrestato il leader No Vax Franzoni

Proteste Green pass, assaltata la sede della Cgil a Roma Assalto alla sede della Cgil Ansa 1 di 37 Assalto alla sede della Cgil Ansa 2 di 37 3 di 37 Facebook 4 di 37 5 di 37 6 di 37 Ansa 7 di 37 Ansa 8 di 37 Ansa 9 di 37 Ansa 10 di 37 Ansa 11 di 37 Ansa 12 di 37 Ansa 13 di 37 Ansa 14 di 37 Ansa 15 di 37 Ansa 16 di 37 Ansa 17 di 37 Ansa 18 di 37 Ansa 19 di 37 Ansa 20 di 37 Ansa 21 di 37 Ansa 22 di 37 Ansa 23 di 37 Ansa 24 di 37 Ansa 25 di 37 Ansa 26 di 37 Ansa 27 di 37 Ansa 28 di 37 Ansa 29 di 37 Ansa 30 di 37 Ansa 31 di 37 Ansa 32 di 37 Ansa 33 di 37 Ansa 34 di 37 Ansa 35 di 37 Ansa 36 di 37 Ansa 37 di 37 leggi dopo slideshow ingrandisci Anche la Cgil finisce nel mirino della rabbia del popolo No Green pass a Roma. La sede del più antico sindacato del Paese è stata presa d'assalto da un gruppo di manifestanti che si è staccato del corteo non autorizzato e ha puntato diretto verso l'edificio di Corso Italia, guidato dagli esponenti di Forza Nuova. I manifestanti sono riusciti a forzare l'ingresso entrando all'interno dell'edificio al grido "libertà, libertà". Leggi Tutto Leggi Meno

Franzoni è noto per l'appartenenza a movimenti della galassia dei No Vax e nell'area dell'estrema destra. Oltre devastazione e saccheggio aggravato, è gravemente indiziato di istigazione a disobbedire alle leggi e violazione del divieto di ritorno nel Comune di Roma. Deciso per altri due il divieto di allontanamento da casa dalle 17 alle 22 e per altri due anche l'obbligo di firma.

