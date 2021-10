Ansa

Attesa per la manifestazione unitaria dei sindacati dopo l'aggressione squadrista di sabato nella sede della Cgil da parte di esponenti di Forza Nuova e attivisti no-vax. "No" ai fascismi e alla violenza, "sì" al lavoro, alla sicurezza e ai diritti sono le parole d'ordine della giornata. Per la manifestazione, che avrà inizio alle 14, sono attesi a Roma 10mila manifestanti in corteo, che partirà dall'Equilino, e 50mila a piazza San Giovanni.