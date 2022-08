Anzio (Roma), terzo arresto per l'omicidio di Leonardo Muratovic

Ulteriore svolta nelle indagini per l'omicidio di Leonardo Muratovic, il pugile accoltellato la notte del 16 luglio ad Anzio nel corso di una rissa fuori da un locale.

La polizia ha arrestato una terza persona, accusata di concorso in omicidio. Si tratta di un 27enne di origini tunisine, nato e cresciuto ad Aprilia, che ha precedenti per droga e lesioni. In carcere per la morte di Muratovic si trovano già i due fratelli Adam e Ahmed Ed Drissi, di origine magrebina, di 20 e 25 anni, che si sono costituiti quattro giorni dopo l'omicidio.