Alluvione Marche, Papa: "Il Signore dia la forza alla comunità colpita"

Durante l'Angelus, Papa Francesco ha rivolto un pensiero alla Regione Marche, colpita dall'alluvione.

"Desidero assicurare la mia preghiera per le popolazioni delle Marche colpite da una violenta inondazione", ha detto affacciato alla finestra dello studio nel Palazzo apostolico vaticano. "Prego per i defunti e i loro famigliari, per i feriti e per chi ha subito gravi danni. Il Signore dia forza a quella comunità", ha aggiunto il Pontefice davanti ai fedeli riuniti in Piazza San Pietro.