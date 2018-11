Alex sarà trasferito a Roma: il bimbo sarà sottoposto a un trapianto di midollo da genitore

Nei giorni scorsi si era appreso della disponibilità di un donatore probabilmente compatibile, come evidenziato dagli stessi genitori del bambino, ma la disponibilità al trapianto è stata prorogata ai mesi prossimi. Per questa ragione i genitori e l'ospedale londinese hanno chiesto la disponibilità a trasferire Alex in Italia per effettuare il trapianto da genitore.