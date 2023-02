Alatri, gli amici di Thomas Bricca scrivono sui social ai presunti colpevoli dell'omicidio: "Morirete tutti"

Gli amici di Thomas Bricca, il 18enne ucciso ad Alatri (Frosinone) da un colpo di pistola alla testa, stanno condividendo sui social lo stesso post: la foto di quelli che secondo loro sono i responsabili dell'omicidio, accompagnata da scritte come: "La corsa sta per finire", "Morirete tutti".

E ancora: "Adesso ammazzate anche me infami. Il silenzio non risolverà nulla. Tutti devono parlare" e "spero che quei bastardi non vadano in mano a una giustizia che non fa giustizia". Il rischio è che le minacce si traducano in azioni e che i ragazzi decidano di farsi giustizia da soli.