Aggressione nigeriano ad Anzio, il pm non contesta l'odio razziale

Per il 18enne che sabato, assieme a un amico 17enne, ha preso a bastonate ad Anzio un nigeriano, il pm ha chiesto la convalida del fermo. Il magistrato non ha però ravvisato gli estremi per contestare l'aggravante dell'odio razziale. Il fascicolo aperto dalla Procura di Velletri è per le accuse di lesioni aggravate dall'utilizzo di strumenti atti ad offendere.