Aeroporto di Fiumicino, oltre 14mila euro di multa per Ncc abusivi

Proseguono i controlli dei carabinieri all'aeroporto di Fiumicino per contrastare i fenomeni di abusivismo e altri comportamenti illeciti legati al servizio di taxi e Ncc (Noleggio con conducente).

Le forze dell'ordine hanno sanzionato, per un totale di 14.648 euro, 7 cittadini italiani sorpresi nel "Terminal 3 - Arrivi" del Leonardo da Vinci mentre procacciavano clienti da condurre a Roma. Dagli accertamenti è anche emerso che tre di loro erano sprovvisti di autorizzazione per effettuare la prestazione professionale, pertanto i militari hanno notificato loro anche l'ordine di allontanamento per 48 ore a cui si è aggiunta un'ulteriore multa di 100 euro ciascuno.