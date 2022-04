Accoltellata dal padre a Ladispoli, la 17enne ai soccorritori: "Salvate solo mamma, non lui"

"Aiuto, aprite, papà ci vuole uccidere.

Salvate solo mamma, non lui ". Queste le parole rivolte ai soccorritori intervenuti a Ladispoli , sul litorale a nord di Roma, dalla 17enne accoltellata in casa dal padre, il 48enne Fabrizio Angeloni. La ragazza ha cercato di difendere la madre, la 49enne Silvia Antoniozzi, dall'aggressione dell'uomo che, al culmine di una lite, ha colpito la moglie con due fendenti al torace e all'addome, per poi tentare di togliersi la vita.