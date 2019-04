A Roma muore anche la Lupa, l'erede di Spelacchio

Era stata messa in piazza Venezia, a Roma, nello stesso posto di "Spelacchio", il famoso abete salito agli onori delle cronache nel Natale 2017 per le sue travagliate vicende. Ma per la Lupa, simbolo della Capitale, il destino non è stato diverso: la siepe, a poco meno di un anno dall'installazione, è appassita e i giardinieri, dopo averla portata via, hanno dovuto risistemare il prato in piazza Venezia, di fronte al Vittoriano.