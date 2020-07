A processo ex manager Gina Lollobrigida, accusa circonvenzione incapace

Andrea Piazzolla, ex manager di Gina Lollobrigida, è stato rinviato a giudizio per l'accusa di circonvenzione di incapace proprio ai danni dell'attrice. Lo ha disposto il gup di Roma, Emanuela Attura, accogliendo la richiesta della Procura. Il processo è stato fissato per il primo dicembre davanti al tribunale monocratico.