"Mussolini per mille anni", striscione di Forza Nuova a Roma

Uno striscione con la scritta "Mussolini per mille anni" è comparso nella notte in pieno centro a Roma, ad opera dei neofascisti di Forza Nuova. Gli attivisti lo hanno sistemato a pochi passi dal Colosseo per ricordare l'anniversario della morte del dittatore. "Contro vecchi e nuovi partigiani - si legge sulla loro pagina Facebook -, contro sbirri, toghe e pennivendoli. Contro vili, prudenti e traditori. Onore all'ultimo dei Cesari".