Lavoro sottopagato, la testimonianza di una giovane mamma "Mi offrono 5 euro netti l'ora"

"Morning News" torna sul problema del lavoro sottopagato in Italia: la trasmissione di Canale 5 analizza gli stipendi che molti giovani devono accettare al momento della sottoscrizione di un contratto di impiego. Il programma condotto dalla giornalista Simona Branchetti, nella puntata di lunedì 3 luglio, ha intervistato una giovane madre, Martina Riccio, che ha raccontato le difficoltà affrontate per la ricerca di un nuovo lavoro.

"Sono una mamma di 33 anni e ho fatto vari colloqui in cui mi hanno chiesto se avessi figli, se ne volessi altri, e come mi comporterei in determinate circostanze - ha spiegato Riccio in collegamento con la trasmissione -. Se sei fortunata ti fanno un contratto, io da dieci anni sono nel settore della grande distribuzione e ogni volta mi si propongono contratti da 8 euro lordi all'ora, che sarebbero poco più di 5 euro netti che non sinceramente posso anche non accettare".