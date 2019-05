Lavoro, nei piccoli Comuni della Lombardia più occupati che residenti

Al Nord si lavora, e non è uno stereotipo. Ma più nei piccoli centri che nei grandi. Un esempio arriva dalla Lombardia, stando ai numeri sull'occupazione diffusi da una ricerca di "Infodata" e rielaborati da Il Giorno. Se Milano registra il 70% di tasso di occupazione, seguita da Brescia al 69% e Bergamo al 61,5%, superando di gran lunga la media nazionale ferma al 61,5%, a sbancare sono in realtà i piccoli Comuni, che hanno invertito nell'ultimo decennio anche la tendenza allo spopolamento. Così sul podio salgono Golferenzo (Pavia) con i suoi 193 abitanti e un tasso di occupazione al 112% ; Maccastorna (Lodi) con 68 residenti e il 100% di occupati; Limone sul Garda (Brescia) che su 1.200 ha una percentuale del 93,41.

La scommessa di GolferenzoRisale a 15 anni il punto di partenza della rinascita di Golferenzo, 193 residenti (Istat 2017) e un tasso di occupazione al 112%. Ciò vuol dire che anche chi è in età da pensione continua a lavorare, senza togliere comunque il posto ai giovani.



Così puntando su infrastrutture, turismo enologico e tradizioni, il paese dell'Oltrepo Pavese vive oggi un boom economico, come riferisce il sindaco 32enne, Claudio Scabini a Il Giorno. "Anche mio padre e mio nonno di 95 anni hanno una posizione aperta di coltivatori diretti", afferma il primo cittadino, di professione elettrauto.



Qui, dove il 99% dei terreni è occupato da vigneti, con l'incremento delle strutture ricettive si scommette sul turismo enogastronomico più che sulla vendita del vino in sé (il prezzo dell'uva, infatti, è a 65 euro al quintale). E già ora si può dire che la scommessa è stata vinta.