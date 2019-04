Inps:ridurre orario lavoro per redistribuire ricchezza, più occupati

"La riduzione dell'orario di lavoro, a parità di salario, può funzionare come leva per ridistribuire ricchezza e aumentare l'occupazione". Lo ha detto il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico. "In Italia siamo fermi all'ultima riduzione dell'orario dal 1969 e andrebbe fatta. Gli aumenti di produttività vanno distribuiti o con salario o con un aumento del tempo libero. Con questa riduzione aumenterebbe l'occupazione", ha aggiunto.