Lavarone (Trento), a fuoco il Drago di Vaia: distrutta l'opera sull'Alpe Cimbra | Al via una raccolta fondi online

Una raccolta fondi per ricostruire il Drago di Vaia

Al via una raccolta fondi per far rinascere il Drago di Vaia: a diffonderla, sulla piattaforma "Gofundme" e attraverso la pagina Facebook "Lavarone green land", è stato Isacco Corradi, sindaco del Comune di Lavarone. "Il Drago Vaia sparisce sotto le fiamme, che sia stato per una foto artistica o per atto doloso è in ogni caso stupidità umana dettata dall'ego. Incapacità di apprezzare stando fermi e in silenzio... In questi tre anni ho visto persone arrampicarsi, rovinarlo, ma mai avrei pensato arrivasse a tanto", scrive il sindaco di Lavarone. L'obiettivo della raccolta, spiega Corradi, è "per prima cosa quello di cercare di contrastare un atto vile e far vedere che la comunità non si piega a questa cosa. Con l'artista stiamo cercando di capire cosa costruire, perché l'opera non potrà mai essere uguale a prima".