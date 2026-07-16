Scoperta falsa università in Campania, avrebbe rilasciato lauree senza valore per vent'anni

Si è già proceduto al sequestro del sito internet e delle pagine Facebook e Instagram riconducibili all'ente, che pubblicizzava corsi di laurea in Sociologia e Scienze Turistiche, attraverso questi canali in rete. Internet era d'altra parte fondamentale per l'ateneo che, secondo quanto appreso dagli inquirenti, non aveva una sede fisica. Sarebbero bastati appena 1500 euro l'anno per garantirsi l'ambito "pezzo di carta", con l'università che pareva sfornare sia titoli triennali che magistrali.