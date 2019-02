Latte, protesta pastori sardi: assalto a furgone frigo in Ogliastra

Un furgone frigo carico di latte della ditta Ferruccio Podda è stato assaltato da cinque persone a Santa Maria Navarrese, in Ogliastra. E' l'ennesimo blitz nei giorni in cui monta la protesta per il crollo del prezzo del latte ovino in Sardegna. Il furgone è stato accerchiato dai manifestanti che, dopo aver costretto l'autista ad aprire il portellone, hanno rovesciato sull'asfalto tutti i contenitori di latte presenti all'interno.