Latronico come il Portogallo, niente tasse per i pensionati: "Vogliamo che vengano a vivere qui"

Niente tasse per i pensionati che decideranno di trasferirsi a Latronico. Il sindaco del piccolo comune in provincia di Potenza, Fausto De Maria spiega in studio a “Dritto e Rovescio” l’iniziativa avviata da pochi mesi per attirare nuovi cittadini: “Abbiamo copiato il Portogallo e abbiamo tolto tutte le tasse comunali per far arrivare i pensionati a Latronico e farli trasferire per almeno 10 anni”.

La misura ha già attirato nel piccolo paese, che conta circa 4.300 anime, due pensionati. “Uno di questi arrivava da Napoli e ha deciso di comprare casa a Latronico grazie a questa iniziativa”, ha spiegato il primo cittadino.