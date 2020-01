Latitanza Matacena, ex ministro Scajola condannato a due anni

Si è concluso con la condanna a due anni per Claudio Scajola , con sospensione condizionale della pena, il primo grado del processo "Breakfast" che vede l'ex ministro dell'Interno condannato per procurata inosservanza della pena . Per i magistrati Scajola ha favorito la latitanza di Amedeo Matacena , ex parlamentare di Forza Italia, condannato a tre anni per concorso esterno in associazione mafiosa.

Il processo ha visto anche la condanna a un anno per Chiara Rizzo, moglie di Matacena, con pena sospesa e restituzione dei beni che le erano stati sequestrati. Assoluzione per Maria Grazia Fiordaliso e Martino Politi, ex collaboratori di Matacena.

Scajola: "Pensavo che la soluzione della vicenda arrivasse già in primo grado" "Pensavo che la mia vicenda processuale si risolvesse già in primo grado. Devo però dire che è andata bene rispetto alla richiesta di condanna a quattro anni e mezzo del pubblico ministero", ha commentato a caldo Scajola. "Ho solo cercato di aiutare una donna in gravi difficoltà (Chiara Rizzo, ndr) e non Matacena", ha quindi aggiunto per spiegare il suo coinvolgimento.