Stacca orecchio a morsi ad un uomo di Latina, si costituisce

Si è costituito sabato mattina nel carcere di Rebibbia l'uomo ricercato dalla polizia in quanto indiziato di essere il responsabile di una brutale aggressione avvenuta qualche settimana fa ai danni di un uomo che si trovava ristretto nella propria abitazione agli arresti domiciliari a Latina. Il quarantenne si era reso irreperibile ed era ricercato dagli investigatori della squadra Mobile pontina per l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti. I fatti si riferiscono a qualche settimana fa quando l'uomo, insieme ad un'altra persona già in carcere per gli stessi fatti, si era presentato presso l'abitazione della vittima, ristretta agli arresti domiciliari, che in quell'occasione era stata aggredita e presa a morsi fino a perdere il lembo di un orecchio.