Agguato in centro

Latina, spari da un'utilitaria in corsa: ferito 30enne | Trasportato in ospedale, è grave

Il raid intorno alle 21 vicino alla chiesa dell'Immacolata. L'utilitaria è fuggita ad alta velocità: indagini in corso

16 Set 2026 - 22:58
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© Ansa

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L'auto, una piccola utilitaria, si stava muovendo lungo via XXIV Maggio a Latina quando da uno dei finestrini sono stati esplosi dei colpi di arma da fuoco. Nella serata di mercoledì un uomo è rimasto gravemente ferito a due passi dalla chieda dell'Immacolata. Trasferito in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti, sarebbe in gravi condizioni. 

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La dinamica degli spari e i primi soccorsi

 Secondo le prime informazioni, a rimanere colpito nella sparatoria sarebbe un 30enne originario del Gambia. Non è ancora chiaro chi, intorno alle 21, avrebbe aperto il fuoco e per quale motivo, né se la persona rimasta ferita fosse effettivamente l'obiettivo degli spari. L'utilitaria è poi sgommata via. Sul posto sono subito intervenuti la polizia, anche con gli specialisti della Scientifica, i carabinieri e i sanitari del 118.

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