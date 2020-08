Una 24enne era appena tornata da una vacanza a Porto Rotondo, in Sardegna , ma non sapeva di essere positiva al coronavirus. Così si è recata in uno stabilimento balneare di Terracina (Latina), il Lido Enea. Ora, dopo aver scoperto che la ragazza era stata contagiata, la struttura è stata sgomberata e chiusa preventivamente per la sanificazione della spiaggia. In Friuli Venezia Giulia contagiati due udinesi rientrati dalla Spagna, un terzo tornato dalla Croazia e un 35enne di Monfalcone rimpatriato dopo un soggiorno a Malta.

Per il caso di Terracina, si provvederà al tracking dei contatti della giovane. Come riporta Il Messaggero, è in programma una riunione con le centinaia di persone che al momento sono ospiti del residence Lido di Enea e che potrebbero essere entrate in contatto con la ragazza. Quest’ultima, intanto, è tornata a Roma.

"Si raccomanda vivamente a tutta la popolazione - e in special modo ai giovani - di non abbassare il livello di attenzione nel contrasto alla pandemia, rispettando rigorosamente le vigenti prescrizioni in ordine al divieto di assembramento, alla mobilità delle persone, al frequente e corretto lavaggio delle mani, all'utilizzo delle mascherine e al rispetto delle distanze minime di sicurezza", è l'appello dell'Asl di Latina.

Torna dalle vacanze in Sicilia, napoletana positiva al Covid - Tamponi a catena a Panarea, nelle isole Eolie, dopo il caso di una turista risultata positiva al Covid-19 dopo il rientro a Napoli a fine vacanza. Il sindaco Marco Giorgianni, che ha confermato questo caso segnalato dall'Asp campana, comunica che a Panarea è stato accertato un secondo caso, riguarda una turista messicana con tampone positivo rilevato dalla guardia medica.

Il sindaco sottolinea che sono una sessantina i tamponi effettuati al momento. Il personale di tutti i locali pubblici e gli abitanti di alcune ville sono stati sottoposti al test anche con la collaborazione dei carabinieri e della polizia municipale. Un po' di apprensione si avverte nell'isola ancora affollata da vacanzieri con dimora e pendolari.