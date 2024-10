Latina, muore 67enne accoltellato dalla figlia: è caccia alla donna

Secondo le prime ricostruzioni degli agenti, la figlia avrebbe colpito il padre all'addome con un coltello da cucina mentre lui stava dormendo. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza e la polizia che hanno trovato la donna in stato di shock. Inoltre, l'indagata non era in grado di dare una spiegazione sull'accaduto.L'ipotesi è che il gesto inconsulto sia dovuto al suo stato mentale.