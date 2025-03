Latina, tre operai folgorati durante lavori di potatura: due gravi

Incidente sul lavoro a Marina di Minturno (Latina), dove tre operai sono rimasti feriti durante delle operazioni di potatura in un'abitazione. I tre uomini, tutti fra i 40 e i 50 anni, si trovavano su un cestello elevatore quando la piattaforma elevatrice ha toccato accidentalmente i fili della corrente elettrica, da almeno 20mila volt. Dopo esser stati folgorati due di loro, feriti gravemente, sono stati trasportati in eliambulanza in altrettanti ospedali di Roma, mentre un terzo meno grave nel nosocomio di Formia. Sul posto, oltre ai carabinieri, è intervenuta anche la polizia locale, i vigili del fuoco e, infine, il personale S.pre.s.a.l. dell'Asl, i tecnici che si occupano della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale.