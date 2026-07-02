l'operazione

Latina, scoperto falso dentista: sequestrato studio abusivo

La Guardia di Finanza ha denunciato un odontotecnico che effettuava cure senza abilitazione

02 Lug 2026 - 08:49
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Guardia di finanza

© Guardia di finanza

La Guardia di Finanza di Latina ha scoperto e sequestrato uno studio odontoiatrico abusivo allestito all'interno di un'abitazione privata. Un uomo è stato denunciato con l'accusa di esercizio abusivo della professione odontoiatrica. Secondo gli accertamenti, il finto medico effettuava prestazioni dentistiche pur essendo privo delle autorizzazioni amministrative e sanitarie, dei titoli professionali necessari, dell'iscrizione agli albi e di una regolare posizione fiscale. L'uomo aveva conseguito soltanto il diploma di odontotecnico, titolo che non consente di eseguire interventi nel cavo orale.

Google Preferred Site

L'ambulatorio clandestino

 Nel corso della perquisizione i militari hanno trovato un vero e proprio ambulatorio completo di poltrona odontoiatrica, lampada operatoria, aspiratori, sterilizzatori, strumenti chirurgici, pinze per estrazioni, bisturi, aghi, siringhe e materiali per ricostruzioni dentali. Durante il sopralluogo sono stati rinvenuti farmaci e anestetici utilizzabili solamente da professionisti abilitati. 

Ti potrebbe interessare

videovideo
latina
dentista

Sullo stesso tema