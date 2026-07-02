Latina, scoperto falso dentista: sequestrato studio abusivo

La Guardia di Finanza di Latina ha scoperto e sequestrato uno studio odontoiatrico abusivo allestito all'interno di un'abitazione privata. Un uomo è stato denunciato con l'accusa di esercizio abusivo della professione odontoiatrica. Secondo gli accertamenti, il finto medico effettuava prestazioni dentistiche pur essendo privo delle autorizzazioni amministrative e sanitarie, dei titoli professionali necessari, dell'iscrizione agli albi e di una regolare posizione fiscale. L'uomo aveva conseguito soltanto il diploma di odontotecnico, titolo che non consente di eseguire interventi nel cavo orale.