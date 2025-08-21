Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
ad aprilia

Latina, evade dai domiciliari per spacciare: arrestato 25enne

21 Ago 2025 - 23:24
© Carabinieri

© Carabinieri

I carabinieri di Aprilia (Latina) hanno arrestato un 25enne del luogo, già noto alle forze di polizia e che era sottoposto ai domiciliari, per i reati di evasione, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di munizionamento. I militari dell'Arma, durante un servizio di perlustrazione, lo hanno trovato mentre stava rincasando in auto. Aveva con sé 8 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, un proiettile calibro 9X19 e la somma di circa 500 euro in contanti.

latina

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri