Quattro persone sono indagate a Latina per violenza sessuale aggravata. Si tratta dei genitori di una ragazzina che a 12 anni sarebbe stata costretta a sposarsi con rito rom e, negli stessi mesi, avrebbe abortito ben due volte, prima di diventare mamma a 14 anni. Indagati anche i genitori del fidanzato. Per pm e gip, dalle telefonate intercettate emerge chiaramente come entrambe le famiglie fossero perfettamente consapevoli dell'illeceità della situazione.