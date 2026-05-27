Laterza, lite in municipio: sindaco e comandante della Municipale arrivano alle mani e finiscono in ospedale

Lo scontro sarebbe nato durante un incontro istituzionale nell'ufficio del sindaco. Alla riunione partecipava anche il consigliere comunale Salvatore Colacicco. Sul tavolo c'era il tema dell'organizzazione del lavoro della Polizia locale. Secondo la ricostruzione fornita dalla lista civica Giuseppe Cristella, il sindaco avrebbe notato "un gesto insolito da parte del comandante, come se quest'ultimo, avvicinando la mano alla tasca dei pantaloni, avesse azionato un registratore per registrare il colloquio". A quel punto il primo cittadino avrebbe fermato la riunione e, sempre secondo quanto riferito nella nota, avrebbe "chiamato tutti i dipendenti comunali a testimoniare quanto in corso presso la propria stanza", chiedendo spiegazioni sull'accaduto. Da lì la situazione sarebbe rapidamente degenerata in un duro faccia a faccia. Cristella era stato eletto sindaco con il 43,36% dei voti tornando, dopo 16 anni, alla guida del Comune.