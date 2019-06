Lascia il finestrino dell'auto aperto e non chiude il mezzo: multato per istigazione al furto

Brutta sorpresa per un turista italiano ad Alghero che tornerà a casa con un'insolita multa. Renato Ricci , 77enne nato a Sassari ma residente a Torino, si trovava in Sardegna in vacanza quando è stato sanzionato perché ha lasciato il finestrino della sua vettura aperto, per la polizia locale un'istigazione al furto da punire con una contravvenzione di 41 euro . Il turista, infatti, aveva dimenticato di chiudere i vetri della sua automobile, parcheggiata vicino al centro storico della città sarda.

L'accusa per l'uomo è di non aver osservato tutte le precauzioni necessarie per evitare che qualcuno cadesse nella tentazione di rubare la vettura. Incredulo, il proprietario dell'auto ha chiesto spiegazioni ai commercianti e a un avvocato, ma per lui nessuna buona notizia: la polizia locale, infatti, non aveva fatto altro che applicare il codice della strada. Nell'articolo 158 è chiarito come "il conducente deve adottare le opportune cautele atte a impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso". Per i conducenti sbadati possono scattare multe dai 40 ai 160 euro.



"Se c'è il cane viaggio sempre con i finiestrini aperti - ha raccontato Renato Ricci, l'uomo multato - Sono uscito di mattina presto per fare un giro, ho fatto la spesa e poi ho posteggiato. Ho preso l'animale e ho dimenticato di chiudere l'auto".



Il maggiore della Polizia locale, Carmelo Pais, ha risposto a chi, dopo il racconto del turista, ha accusato le forze dell'ordine di eccesso di zelo. "Un agente esperto e competente ha fatto solo quel che dice il codice della strada - ricostruisce Pais - Ci aveva segnalato la presenza di un auto sospetta, forse rubata, perchè lasciata con i finestrini aperti e senza sicura agli sportelli. La pattuglia è arrivata e ha constatato che oltre al rischio di furto, qualche malintenzionato avrebbe potuto tirare giù il freno a mano e far finire la vettura, parcheggiata in discesa, in mezzo alla strada".



Secondo il maggiore, inoltre, grazie alla contravvenzione, il signore non dimenticherà più di chiudere l'auto.