Lancia dal balcone la figlioletta e poi si getta: lei muore, lui è grave

Ha lanciato la figlia di 16 mesi dal balcone del secondo piano di un'abitazione a San Gennaro Vesuviano , nel Napoletano, e poi si è buttato giù anche lui. La bimba è morta, mentre l'uomo, un 35enne, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cardarelli di Napoli. Secondo gli inquirenti, marito e moglie si stavano separando .

Il padre della piccola era in casa con la moglie e le avrebbe chiesto, con una scusa, di allontanarsi. Poi la tragedia. Ci sarebbe stata una discussione, domenica sera, secondo una primo accertamento dei carabinieri, tra i genitori della bimba. La vicenda è ancora tutta da ricostruire, così come è da stabilire se i due erano in procinto o meno di una separazione. I genitori della piccola vivono a Caserta; nell'appartamento dove si è verificata la tragedia vive la suocera dell'uomo.



La disperazione dei parenti - Scene di disperazione dei parenti della piccola. Il nonno materno ha chiesto di vedere il corpo della piccola. L'abitazione della tragedia è quella della nonna materna.