Papa Leone XIV a Lampedusa: "I morti in mare vittime di decisioni prese e mancate" | "Europa di fronte a una chiamata epocale"

Durante l'omelia, Papa Leone XIV non ha dimenticato di ringraziare chi si adopera per l'accoglienza dei migranti sull'isola di Lampedusa: "Grazie, fratelli e sorelle, perché non c'è niente di scontato nel vostro farvi prossimi, niente di automatico. La parabola ce lo racconta: l'amore è sempre nella libertà e la libertà sta nelle decisioni. C'è anche chi sceglie di non farsi prossimo e chi decide di non decidere. Saluto anche le persone migranti che sono qui: loro stesse non hanno soltanto ricevuto, ma molte volte esercitato la solidarietà nel loro viaggio, come poveri che aiutano i più poveri". Infine, ha ricordato "i volontari, le associazioni, raccolte nel 'Forum Lampedusa Solidale', le istituzioni civili, la Guardia Costiera, i Sindaci e le amministrazioni che nel tempo si sono succeduti".