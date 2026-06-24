Papa Leone agli scrittori: "Scrivere ha a che fare con Dio"

"Scrivere ha a che fare con Dio". A dirlo è papa Leone XIV che, prima dell'udienza generale in piazza San Pietro, ha ricevuto in Vaticano un gruppo di scrittori, in occasione del centenario della Libreria Editrice Vaticana. "Può sembrare azzardato dire questo, - ha detto loro il pontefice, - ma diversi teologi hanno riflettuto e scritto sulla consonanza tra la forma dello scrivere e la rivelazione del Dio biblico", ha sottolineato. "Nel vostro scrivere storie e nel delineare i vostri personaggi - ha poi aggiunto rivolgendosi ai diversi autori raccolti nell'auletta Paolo VI - voi vi immedesimate in essi, ne cogliete i punti di vista, le emozioni, i sentimenti, gli atteggiamenti... In questo sta la grande palestra di umanità che voi fate sperimentare ai lettori, perché chi legge, in un certo senso, vive tante vite oltre alla propria".