Lamorgese: "Giusto che l'Italia salvi i migranti, ma poi serve redistribuzione"

"Noi accogliamo gli afghani, altri Paesi no"

"Quest'estate gli aerei militari hanno portato in Italia circa 5mila afghani - ha quindi aggiunto il ministro, parlando al margine della firma di un protocollo d'intesa per corridoi umanitari di afghani -. Oggi abbiamo firmato il protocollo d'intesa per farne arrivare altri 1.200 ed io mi auguro che, con l'impegno di tutti, si arrivi a 2mila. In un recente incontro internazionale ho notato che non tutti i Paesi europei hanno questa propensione all'accoglienza, al rispetto dei diritti umani. Non sempre l'Europa è presente, non tutti erano d'accordo con l'accoglienza, dicevano 'diamo risorse ma a casa loro'".