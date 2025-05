Lamezia Terme, padre uccise il figlio: "Gli ho sparato per disperazione"

Al gip del tribunale di Lamezia Terme, nell'interrogatorio di garanzia, l'uomo che venerdì mattina ha ucciso il figlio a Lamezia Terme ha confermato di aver sparato spiegando di averlo fatto "per disperazione". Francesco Di Cello, 64 anni, ha raccontato la crisi familiare in cui viveva da tempo con il figlio, Bruno, a causa delle continue richieste di denaro da parte sua ai genitori. C'erano poi, ha detto al giudice e al pm, le minacce esplicite ai familiari. L'uomo ha fatto riferimento anche alla sua denuncia nei confronti di Bruno, alla quale era seguita una condanna per estorsione. Attesa la convalida del fermo per omicidio.