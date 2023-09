Il lago Maggiore raggiunge il livello di guardia per le piogge

Il lago Maggiore ha raggiunto il livello di guardia.

Lo rende noto l'Arpa Piemonte, l'agenzia regionale per la protezione ambientale. Il livello idrometrico del lago a Verbania, in località Pallanza, ha toccato quota 5 metri, restando comunque un metro sotto al livello di pericolo. Dopo giorni di piogge, nelle prossime ore sull'area non sono previste ulteriori precipitazioni.