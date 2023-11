Gita sul Lago di Como finisce in tragedia, morto un 13enne

È finita tragicamente la gita sul Lago di Como organizzata da un gruppo di ragazzini.

Erano in cinque, quattro di origine magrebina e un italiano, ed erano partiti da Cinisello Balsamo (Milano). Uno di loro, il 13enne Ibrahim, non sapeva nuotare ed è annegato nelle acque del Golfo di Lecco. Finito in acqua, non si sa ancora ufficialmente per quale motivo, il ragazzino è scomparso tra le onde, particolarmente alte per le fortissime raffiche di vento.