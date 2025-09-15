Logo Tgcom24
Cronaca
il cold case

Ladispoli (Roma), scomparsa da 20 anni: verifiche su ossa trovate dopo lettera anonima

Sui resti verranno effettuati accertamenti biologici per stabilire con certezza se siano umani prima di effettuare, eventualmente, l'esame del Dna

15 Set 2025 - 17:43
© agenzia

Possibile svolta nel caso della scomparsa di Elena Vergari, la 48enne di Ladispoli di cui si sono perse le tracce dal 5 giugno 2005. A 20 anni di distanza, alcune ossa sono state trovate dalla polizia proprio nel Comune in provincia di Roma, a ridosso di un terreno. Sui resti verranno effettuati accertamenti biologici per stabilire con certezza se siano umani prima di effettuare, eventualmente, l'esame del Dna.

Tutto è partito da una lettera anonima, diffusa da una trasmissione tv, in cui si indicava quello che poteva essere il nascondiglio del cadavere della donna con tanto di mappa fotografica. Poi, domenica, proprio in quel punto è avvenuto il ritrovamento di alcune ossa.

