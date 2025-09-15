Ladispoli (Roma), scomparsa da 20 anni: verifiche su ossa trovate dopo lettera anonima

Possibile svolta nel caso della scomparsa di Elena Vergari, la 48enne di Ladispoli di cui si sono perse le tracce dal 5 giugno 2005. A 20 anni di distanza, alcune ossa sono state trovate dalla polizia proprio nel Comune in provincia di Roma, a ridosso di un terreno. Sui resti verranno effettuati accertamenti biologici per stabilire con certezza se siano umani prima di effettuare, eventualmente, l'esame del Dna.