Ladispoli, 36enne muore in un incidente: pochi giorni prima aveva perso il compagno

Come riporta RomaToday, l'incidente in cui ha perso la vita Fioravanti è avvenuto martedì 19 agosto poco dopo le 18. La donna era in sella alla sua moto quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrata con un furgone e poi con due macchine. È morta sul colpo. Gli altri conducenti coinvolti hanno riportato lievi escoriazioni.