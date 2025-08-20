Logo Tgcom24
Ladispoli, 36enne muore in un incidente: pochi giorni prima aveva perso il compagno

Gli ultimi post su Facebook della 36enne erano proprio dedicati al suo Daniele. "Sempre insieme", aveva scritto

20 Ago 2025 - 11:51
© Facebook

© Facebook

Martedì, una donna di 36 anni, Gioia Fioravanti, è morta in un incidente stradale a Ladispoli (Roma). Una tragedia che si somma a un altro dramma, vissuto pochi giorni prima dalla stessa 36enne: la morte del compagno 45enne Daniele Vallenari, che era malato. I funerali dell'uomo si terranno giovedì 21 agosto. 

L'incidente

 Come riporta RomaToday, l'incidente in cui ha perso la vita Fioravanti è avvenuto martedì 19 agosto poco dopo le 18. La donna era in sella alla sua moto quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrata con un furgone e poi con due macchine. È morta sul colpo. Gli altri conducenti coinvolti hanno riportato lievi escoriazioni. 

Gli ultimi post della 36enne dedicati al compagno

 Come si può vedere sul suo profilo Facebook, gli ultimi post della 36enne erano proprio dedicati al suo compagno Daniele. "Sempre insieme", aveva scritto il 16 agosto.  

