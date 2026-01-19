La storia di Elio, 14enne vittima di baby gang: “Ho molta paura di perdere la vista”

"Mi fa rabbia che io sono a casa, a letto, con un collare, non posso andare a scuola, a calcio, non posso fare la vita che facevo prima e loro sono fuori a prendersi gioco di me e a fare la vita che hanno sempre fatto".

Le indagini proseguono, ad averlo picchiato brutalmente tre tunisini di cui la giornalista mostra i profili social e tra le foto pubblicate uno dei tre è armato di tirapugni, proprio l'arma utilizzata per l'aggressione ai danni del ragazzo. "È vergognoso perché mi hanno pestato e sono soddisfatti di quello che hanno fatto, si credono forti e gradassi", ha aggiungo Elio.