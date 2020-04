La Spezia, farmacista positivo al coronavirus al lavoro: denunciato

Un farmacista di La Spezia, in Liguria, è stato denunciato perché sorpreso al lavoro, nonostante fosse positivo al coronavirus. Gli agenti sono entrati nell'attività per i consueti controlli sul rispetto delle misure di sicurezza negli esercizi commerciali riscontrando la presenza dell'uomo, che risultava in quarantena. La farmacia è stata chiusa in attesa della sanificazione. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui