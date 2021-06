La Spezia, dopo un litigio abbandona la moglie nell'area di sosta in autostrada 

Web

Una coppia è partita in auto da Brugnato (La Spezia), diretta a Salerno, insieme al figlio di 6 anni. Durante il viaggio, tra marito e moglie è scoppiato un litigio, così l'uomo ha fermato la macchina e ha abbandonato la donna in un'area di sosta dell’autostrada E80, vicino a un autogrill. Il fatto è accaduto tra il 2 e il 3 giugno. Inizialmente, la moglie pensava si trattasse di una pausa, invece poi ha visto la vettura allontanarsi a tutta velocità e si è recata all'autogrill per chiedere aiuto. Lì ha chiamato il 113 e informato le forze dell'ordine che il marito era ubriaco.