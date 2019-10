La Spezia, autista non vende biglietto a una donna incinta e la fa scendere dall'autobus

Al nono mese di gravidanza, è stata costretta a scendere dal bus perché l’autista non le voleva vendere il biglietto. E’ successo a La Spezia. Francesca Pennucci, 45 anni, non era riuscita ad acquistare il ticket da cellulare. Per questo motivo, salita a bordo del mezzo, ha chiesto al conducente di poterlo acquistare da lui, a prezzo maggiorato. L’uomo però ha rifiutato seccamente e l’ha fatta scendere, sotto la pioggia, alla fermata successiva.