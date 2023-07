La Russa, lo staff: "Basta speculazioni politiche sulla vicenda"

Fonti vicine al presidente del Senato: "Non è più tollerabile la condotta di chi si sostituisce ai pm con pretese di indagine"

"Non risulta più tollerabile la condotta di chi si sostituisce ai pm con pretese di indagine e richieste istruttorie. Travalica ogni rispetto l'operato di associazioni di sinistra che affiggono manifesti e preannunciano flash-mob politici e diffamatori. Per tacere dei social", fanno sapere.

Lo staff di Ignazio La Russa interviene sul caso che vede coinvolto Leonardo , il figlio del presidente del Senato, denunciato per violenza sessuale .

"Basta speculazioni politiche" - "Per queste ragioni, si rinnova l'invito ad affidarsi unicamente al lavoro degli inquirenti e ci si augura che termini ogni speculazione politica della vicenda". Si conclude così la nota dello staff del senatore Ignazio La Russa in merito alle vicende che vedono coinvolto il figlio, aggiungendo che per tutelare la propria onorabilità La Russa ha nominato un avvocato.